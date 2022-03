Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Fábio Júnior de Carvalho, aos 27 anos de idade, no dia 2 de março. Flávio trabalhava no sítio Flamboyant; deixa os pais Vera Lúcia Pirolla Carvalho e Luís Antônio de Carvalho; a esposa Júlia Fiorini Garcia Leal Carvalho; a filha Ana Júlia de 9 meses; os irmãos Fabrício e José Luís; as cunhadas Flávia e Michela; a afilhada Isabela; o sobrinho Miguel; primos e muitos amigos. Foi sepultado no dia 2 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria José de Barros Fernandes, aos 95 anos de idade, no dia 2 de março. Solteira, deixa a irmã Annette Fernandes Canaroli e sobrinhos. Foi sepultada no dia 3 de março, no cemitério da Saudade.

Faleceu Alaíde Della Torre Milanez, aos 88 anos de idade, no dia 27 de fevereiro. Era viúva de João Milanez; deixou os filhos Maria Rita, Luís Antônio, José Roberto, Rosângela, João Fernando, Regina, Ana Lúcia e Márcia; genros, noras; netos; bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 28 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Elizangela Rodrigues Bruno, aos 43 anos de idade, no dia 26 de fevereiro. Deixa a mãe Odete Paulino Rodrigues; o marido Marcos Donizete Bruno e os filhos Marco Antônio e Otávio. Foi sepultada no dia 27 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu João Gilberto Salvador, conhecido por Geu e que por muitos anos trabalhou no bar Brunetti, aos 62 anos de idade, no dia 1º de março. Solteiro; deixa os irmãos Carlos Isalberto conhecido por Mamão; a irmã Ângela Maria; o cunhado João; a cunhada Deise e sobrinhos. Foi sepultado no dia 2 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Claudinei Evaristo Pedro, aos 53 anos de idade, no dia 27 de fevereiro. Deixou a mãe Maria Aparecida Evaristo; os filhos Jonatas, Geovani e Jean; as noras Luciana, Caroline e Letícia; a neta Rebeca; as irmãs Vera Lúcia e Silvana e sobrinhos. Foi sepultado no dia 27 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luiza Penna Dias, aos 75 anos de idade, no dia 25 de fevereiro. Deixa as filhas Maria Aparecida, Fabiana e Claudirene; genros; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 26 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Alice de Souza Mesquita, aos 61 anos de idade, no dia 1º de março. Deixa o marido Antônio Júlio de Mesquita; os filhos Luciano, Priscila, Patrícia e Elaine; os genros Luciano Fábio e Jaerson; a nora Mônica; os netos Jhenifer, Naiara, Maria Luísa, Suellen, Ana Carolina, Aline, Alexandre, Luanderson e Monique; e os bisnetos Davi e Thales. Foi sepultada no dia 2 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria de Lourdes Gonçalves Fioretti, aos 89 anos de idade, no dia 1º de março. Era viúva de Armando Fioretti; deixa os filhos Nivaldo, Neiva, Fábio e Armando; as noras Neusa, Lúcia e Edna; o genro Márcio; os netos Flávia, Marcelo, Márcia, Nivaldo, Nanci, Valéria, Rafael, Douglas, Jeferson, Fábio, Jheniffer e Evelyn; bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 2 de março, no cemitério da Saudade.

Faleceu Apparecido Machado, aos 93 anos de idade, no dia 2 de março. Era viúvo de Sebastiana Macedo Machado; deixa o filho João Luciano; a nora Vera Lúcia; os netos Wilian e Rafael; os bisnetos João Fernando e Liz Helena. Foi sepultado no dia 3 de março, no Cemitério Municipal da Saudade.

Faleceu Augusto da Silveira, conhecido por Augusto Vidraceiro, aos 77 anos de idade, no dia 26 de fevereiro. Viúvo; deixa os filhos Paulo, Elias e Guto; netos e bisneta. Foi sepultado no dia 27, no Cemitério Parque das Acácias.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

