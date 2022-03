Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Pixinguinha (Alfredo da Rocha Viana Filho)

Nasc.: 24/03/1897 – Rio de Janeiro/RJ

Morte: 17/02/1973 – Rio de Janeiro/RJ

Atividades: Compositor , instrumentista, arranjador e maestro

Sua imensa contribuição para a formação e desenvolvimento da Música Popular Brasileira deu-se ao longo de seis décadas; por meio de diferentes facetas: Compositor, instrumentista, arranjador e maestro.

Não é fácil avaliar qual das atividades musicais ele teria se destacado mais, já que brilhar e deixar sua marca pessoal em todas clássicas de M.P.B. como: “Carinhoso”, “Lamedas”, “Vou Vivendo”, “Naquele Tempo” e “Um a Zero”, nos dão a dimensão da sua obra como compositor. Sua experiência como líder no lendário grupo ¨Os Oito Batutas¨ (criado no ano de 1919), comandava os parceiros com discrição, com olhares e gestos contidos, sem jamais erguer a voz. Pixinguinha foi um dos primeiros na arte de arranjo musical em nosso país. Buscou uma linguagem de orquestra tipicamente brasileira.

Obrigado Pixinguinha, por tudo que fizeste pela nossa música!

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho