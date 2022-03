Lixo e entulho se acumulam em calçada no Jd. Bela Vista

O desrespeito de alguns cidadãos que insistem em jogar lixo e acumular entulho onde não deve é um problema em vários pontos em Vargem Grande do Sul. Nessa semana, a reportagem da Gazeta de Vargem Grande foi acionada por moradores do Jardim Bela Vista, a respeito da situação da calçada e terreno no bairro.

Os moradores Antônio Carlos Felisberto e Matheus Felisberto, pai e filho, reclamaram sobre o acúmulo de sujeira em um terreno na Rua João Gasparini Filho. Eles tomam conta do terreno há mais de 20 anos e informaram que nos últimos dois anos, as pessoas passaram a descartar lixo no local.

Os dois relataram que foram em diversos locais à procura de uma solução para o problema, como a Guarda Civil Municipal, a prefeitura e a Polícia Militar, no entanto a situação persiste.

Além das reclamações sobre o lixo, foi relatado pelos moradores que os muros do terreno foram pixados, e que diversas vezes viram jovens pulando o muro do terreno para usar drogas no local.

A Gazeta encaminhou a queixa dos moradores à prefeitura e questionou a respeito da limpeza do local, mas não recebeu retorno.