Uma dupla muito fofa estrela a coluna Momento Pet dessa semana, os cachorros blue heeler Wisk e Vodka, que fazem parte da família de Gláucia de Paula Lucas.

Sempre bem cuidados com ração de boa qualidade e balanceada, os cachorrinhos adoram passear na beira do rio perto da casa onde moram com Gláucia e seu pai. O cuidado também é esperar quando o dia não está muito quente, para que a dupla não machuque as patinhas.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet!

Só entrar em contato pelo Whatsapp

(19) 99957-1531 ou (19) 99811-1286