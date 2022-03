Polícia Civil abre concurso

A Polícia Civil SP divulgou o edital do concurso PC SP 2022 de delegado. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 25. São oferecidas 250 vagas para a carreira, que exige o nível superior em Direito e habilitação na categoria B.

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente, via internet na página da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), no período das 10h de 21 de março de 2022 às 23h59 de 28 de abril de 2022.

Além da graduação, o candidato deverá comprovar, no mínimo, dois anos de atividade jurídica ou dois anos de efetivo exercício em cargo de natureza Policial Civil.

Os ganhos são de R$ 10.382.48 mensais, e o regime de contratação é o estatutário, com estabilidade. Do total de oportunidades, 5% são reservadas às pessoas com deficiência, ou seja, 13 vagas.

Investigador e escrivão

Está aberto também Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento de cargos vagos na carreira de Investigador de Polícia. São 63 vagas reservadas para a área do Deinter 9, com sede em Piracicaba, que abrange as Delegacias Seccionais de Americana, Rio Claro, São João da Boa Vista (da qual Vargem faz parte) e Limeira.

Há ainda o Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento de cargos vagos na carreira de Escrivão de Polícia. São 113 vagas reservadas para a área do Deinter 9.

Estão disponíveis em todo Estado um total de 2.500 vagas para investigador e escrivão, com remuneração inicial de R$ 3.931,18. As inscrições, para os cargos de Investigador de Polícia e Escrivão de Polícia, ficarão abertas, exclusivamente, via internet na página da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), até as 23h59 de 1º de abril de 2022.

Informações complementares poderão ser obtidas no site www.policiacivil.sp.gov.br

Médico Legista

A partir do dia 21 de março as inscrições para mais um concurso da Polícia Civil de São Paulo estarão disponíveis. A seleção é voltada para pessoas com diploma de medicina e registro no CRM. O salário é de R$ 8.699,94

A seleção vai oferecer 189 vagas ao todo que estão distribuídas da seguinte forma: 54 para a região da capital e da Grande São Paulo; 23 em Sorocaba; 22 em Santos; 19 em Americana (que atende o Deinter 9); 18 em Ribeirão Preto; 18 em Campinas; 11 em São José dos Campos; 8 em Araraquara; 5 em Araçatuba; 5 em Bauru; 4 em Presidente Prudente e 2 em São José do Rio Preto.