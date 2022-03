Projeto “Atletas Nota 10” tem início na próxima semana

De 21 de fevereiro a 4 de março foram realizadas as inscrições do Projeto “Atletas Nota 10”, uma parceria entre o Departamento de Educação e o Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul.

O objetivo é a iniciação desportiva, formação cidadã e melhora da aprendizagem, além de promover a prática de esportes em locais próximos à residência das crianças.

De acordo com a prefeitura, o Projeto “Atletas Nota 10” tem o intuito de fortalecer o vínculo com a família, escola e com o aprendizado na rede municipal de ensino, portanto somente crianças matriculadas nas escolas que fazem parte do projeto poderão participar das atividades.

Inicialmente serão desenvolvidas as modalidades de Ginástica Artística feminina, Handebol feminino e masculino e futsal feminino na EMEB Antônio Coury. Ginástica Artística feminina, Handebol feminino e masculino na EMEB Francisco Ribeiro Carril e Handebol feminino e masculino na EMEB Nair Bolonha.

As atividades já começam a ser realizadas a partir da próxima segunda-feira, dia 7. O Departamento de Esportes também oferece várias modalidades de práticas esportivas, gratuitas, para toda população, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (19) 3641-2325 para mais informações.