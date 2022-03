Voluntários fazem castração de gatos e cachorros

Aproveitando o ponto facultativo da segunda e terça-feira na prefeitura, um grupo de médicos veterinários voluntários, realizaram castrações na Clínica Veterinária da prefeitura Municipal.

Na segunda-feira, dia 28, foram castrados os cães e gatos encaminhados pela Associação Amigos dos Animais de Vargem Grande do Sul (Aama). Ao todo, foram esterilizados 43 animais. Na terça-feira, foram mais 57 cães e gatos de moradores da cidade, dando prioridade aos tutores que não possuem condições financeiras de arcar com as cirurgias, totalizando 100 castrações.

“Agradecer o grupo de quatro médicos veterinários voluntários e os colaboradores que trabalharam no apoio, com a recepção, transporte, direção, orientação, logística, etc. Muito obrigado aos empresários que colaboraram financeiramente no deslocamento, hospedagem e alimentação das pessoas que trabalharam na castração”, agradeceu o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB).

A Clínica Veterinária Municipal Antônio Bertoloto segue com as castrações semanais. O morador interessado deve fazer o agendamento através do telefone de número (19) 97130-1999.

100 cães e gatos foram atendidos na iniciativa