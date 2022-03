Caminhonete foi furtada e escondida na estrada para Lagoa Branca

Na quinta-feira, por volta das 10h, foi registrada na Delegacia de Polícia Civil o furto de uma caminhonete, junto a outros objetos, ocorrido em Vargem Grande do Sul, na madrugada de quarta-feira, dia 2.

A vítima registrou o ocorrido somente no dia seguinte e, quando os policiais civis tomaram conhecimento do caso, iniciaram as buscas, obtendo imagens de câmeras instaladas nas imediações do local.

Durante a análise das imagens, eles suspeitaram que um dos indivíduos residia próximo ao local e era conhecido dos meios policiais. A equipe da Polícia Civil foi até a residência do suspeito, onde ele foi localizado. Após ser questionado sobre o ocorrido e diante das imagens, ele acabou confessando a sua participação no delito.

Ele levou a equipe onde o veículo havia sido escondido, em meio a uma plantação de eucalipto, na estrada vicinal que liga Vargem ao distrito de Lagoa Branca, estando a cerca de 15 km do local do furto.

O veículo estava com todos os itens furtados dentro, sendo que tudo foi restituído à vítima. Um inquérito para apuração dos fatos foi instaurado.