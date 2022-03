Mulher foi atropelada na madrugada do sábado

Por volta das 2h30 do último sábado, dia 26, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender um atropelamento na rua Egídio Bolonha, nas proximidades do Almoxarifado Municipal.

Uma mulher de 38 anos que estava em uma bicicleta foi atropelada. Ao que tudo indica por um Fiat Uno, cujo parabrisa ficou pelo local do acidente. A Polícia Militar também foi chamada pelo local.

A vítima foi socorrida pelo Samu apresentando uma escoriação na cabeça. Ela foi levada ao Hospital de Caridade. Havia relatos ainda da presença de uma motocicleta no momento do acidente.