Proprietário de Supermercado quase é vítima de golpe com Pix

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi informada no domingo, dia 27, de que o proprietário de um Supermercado teria sido vítima de um golpe envolvendo pagamento com a ferramenta Pix.

Segundo o relatado pela GCM, o rapaz estaria aplicando golpes via Pix em supermercados da cidade, uma vez que pedia mercadorias pelo aplicativo WhatsApp para entrega em sua residência, mediante pagamento via Pix ‘Falso’, uma vez que o valor não era creditado na conta. O comerciante informou que no final de ano já havia sido vítima do golpe e, inclusive, elaborou boletim de ocorrência, tendo que arcar com os prejuízos.

No último domingo por volta das 11h, o mesmo autor, um homem, tentou aplicar o golpe novamente em seu estabelecimento e, diante da denúncia, equipes deslocaram-se até o endereço. No momento da entrega da mercadoria, foi abordada uma moradora, que seria companheira do suspeito, que foi conduzida até a Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde foi elaborado boletim de ocorrência de estelionato tentado.

Segundo o informado, o golpe era realizado em nome do marido da vítima, sendo os dois indiciados pelo crime, uma vez que ela estava na casa e recebeu os itens. Ela ainda tinha passagens pela polícia. O marido não foi à Delegacia, porque não estava na cidade.

Participaram da ocorrência o subinspetor Alves, subinspetor Garcia, GCM Toneto e GCM Gelabert.