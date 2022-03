Revolta contra IPTU em São João

No município vizinho, um abaixo assinado solicita ao Ministério Público ajuizamento de ação civil pública contra a prefeitura municipal, devido ao que eles consideram aumento abusivo do IPTU de 2022. Citam que houve denúncia nas redes sociais de aumento de 50%, 85%, 150% e até 408% sobre os valores cobrados no ano passado. São ajustes muito acima da inflação oficial de 10,06% de 2021. Eles pedem na ação que se conteste o caráter confiscatório do aumento nas porcentagens demonstradas frente aos últimos anos, superiores aos limites legais.

Silêncio total

Nem ao Sindicato, nem aos vereadores, nem aos funcionários. Sobre o aumento do salário dos servidores públicos municipais, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) é um túmulo. Adiantou nada a ninguém. Postura que só municia seus opositores políticos nesta delicada questão.

Data-base

Embora o funcionalismo público municipal tenha como data-base anual de revisão salarial o mês de março, até agora o prefeito não procurou ninguém para discutir a situação. Não atendeu e nem recebeu o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Edson Bovo para discutir a questão. Segundo apurou o jornal, Amarildo teria até o dia 20 deste mês para encaminhar à Câmara projeto de lei propondo o aumento.

Não gostaram

Ao ficarem sabendo durante a última sessão ordinária que o prefeito Amarildo teria dito que se o seu veto à isenção do IPTU fosse derrubado e como consequência, poderia não haver condições de dar o aumento aos servidores públicos municipais, os vereadores não gostaram nada do que o prefeito teria dito. Também não foi impeditivo para eles votarem contra o veto.

Ninguém peita

“O pessoal tem medo dele”. Não foi um nem dois vereadores que soltaram esta frase a respeito do vereador Celso Itaroti, que tem ditado o rumo da política na Câmara Municipal. Mesmo com vários vereadores do partido e coligação do prefeito presentes, dificilmente alguns deles enfrentam o ex-prefeito quando o mesmo critica a administração de Amarildo. O tom de Itaroti contra Amarildo tem aumentado e ele disse que vai intensificar ainda mais sua atuação na fiscalização e denúncias contra a atual administração.