Agrediu, ameaçou mulher e tentou fugir, mas foi pego

A equipe da Polícia Militar composta pelos cabos Mateus e Leite foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Vila Santana, no domingo, dia 6, por volta das 22h30.

No local, os PMs viram um rapaz na calçada dando socos e tentando abrir a janela de uma residência. O suspeito de 29 anos foi abordado e disse que teve uma discussão com sua namorada e que ela o agrediu e ele teve que se defender. Em seguida, ela foi embora para sua casa e ele foi atrás, ocorrendo outra discussão.

Também foi realizado contato com a vítima, de 33 anos, que declarou que estava na casa do agressor e ele a acusou de ter pego R$ 20,00, iniciando uma discussão.

Assim, ele ficou agressivo e lhe agrediu com socos, quebrou seu celular e ainda jogou o carrinho de bebê em cima de seu filho. Ela declarou ainda que foi embora para sua residência e o rapaz a seguiu e realizou ameaças de morte.

A vítima estava com lesão aparente na boca, bem como o agressor ainda realizou ameaça enquanto a equipe atendia a ocorrência. Durante a detenção, o mesmo resistiu e tentou fugir e com apoio de outra viatura, ele foi contido e algemado.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de São João da Boa Vista, onde o delegado elaborou boletim de ocorrência e o indiciado permaneceu preso à disposição da Justiça.