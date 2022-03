Em São João, recém-nascido foi sequestrado

Um recém-nascido foi sequestrado na quarta-feira, dia 9, em São João da Boa Vista, por volta das 17h20, no bairro Vila Estrela. A criança, de menos de um mês, estava com a mãe, uma mulher de 21 anos, que acionou a Polícia Militar.

A mãe da criança informou que a mulher ameaçou ela e seu filho de dois anos e meio com duas facas e levou o recém-nascido, que dormia em seus braços. A criminosa deixou o local de Uber.

Assim, a vítima gritou e chamou a Polícia. No local, alguns familiares da vítima informaram à equipe que a avó materna da suspeita residia na cidade. Após colher informações, a equipe foi ao local, sendo realizado contato com a avó da mulher.

Ela informou que sua neta poderia ter ido para a cidade de Mogi Guaçu na casa de sua sogra. Com base nas informações obtidas, foi informado via rede de rádio os possíveis locais que ela estaria.

A mãe do recém-nascido foi conduzida à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial tomou ciência do ocorrido e, ao obter informações do suposto paradeiro da mulher, acionou sua equipe de investigadores.

Em buscas na cidade de Mogi Guaçu, a mulher foi localizada, junto com o bebê. Na apresentação da ocorrência às 19h40min, compareceu na unidade policial a mãe da criminosa, junto com a criança.

Após alguns minutos, a equipe descobriu que a sequestradora estaria em frente à Central dentro de um veículo. Sendo assim, foi dada voz de prisão à mulher, que foi apresentada ao delegado de Polícia Civil. Foi determinada a elaboração do boletim de ocorrência de sequestro e a mulher continuou presa à disposição da Justiça.