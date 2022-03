Rapaz foi preso por tráfico de drogas na Cohab

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo pelo bairro Cohab, na quinta-feira, dia 10, a equipe da Polícia Militar do cabo Salomão e soldado Amauri prendeu um rapaz por tráfico de drogas, por volta das 10h.

Os PMs averiguaram denúncias de que o rapaz, de 22 anos, estaria realizando o tráfico de drogas nas imediações de sua residência, onde viram ele conduzindo uma bicicleta.

Foi notado que ele estava com algo na sua mão esquerda e quando a equipe deu ordem de parada, ele tentou fugir do local. A equipe conseguiu abordá-lo, sendo localizadas na mão esquerda seis porções de maconha fracionadas, embaladas em plástico transparente e prontas para a venda.

Durante busca pessoal, foi localizada no bolso da bermuda do indiciado a quantia de R$ 44,00 em notas diversas e um aparelho celular marca Motorola.

Questionado se haveria drogas na sua residência, informou que sim, autorizando a entrada dos policiais e a realização de buscas. Ele acompanhou os PMs e indicou o local onde estavam as drogas, sendo localizadas dentro de um tênis, em seu quarto, duas porções de maconha, embaladas de forma idêntica às que foram encontradas anteriormente com o rapaz.

Os policiais indagaram o suspeito sobre os entorpecentes, mas ele permaneceu em silêncio e apenas informou que não exerce nenhuma atividade remunerada desde que foi preso, cumprindo pena por tráfico de drogas. Ele não soube informar a origem do dinheiro que estava em seu bolso.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, sendo apresentado no Plantão Policial, onde o delegado ratificou a voz de prisão conforme boletim de ocorrência. O rapaz permaneceu preso.