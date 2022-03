Novo delegado Seccional esteve em Vargem Grande

A Delegacia Seccional de Polícia Civil de São João da Boa Vista, tem um novo responsável, que assumiu o cargo em fevereiro. O delegado William Ricardo de Almeida Marchi, que antes comandava a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Limeira, substituiu o então seccional Luiz Carlos Duarte, que foi transferido para Campinas.

Na tarde de quarta-feira, dia 9, o novo delegado seccional visitou Vargem Grande do Sul e foi recebido no gabinete do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB). Na ocasião também estavam presentes os delegados Antônio Carlos Pereira e Eduardo Denadai, ambos delegados de Vargem.

Amarildo ressaltou que na pauta do encontro, foram discutidos diversos assuntos relacionados à segurança pública e ações a serem desenvolvidas de forma conjunta com os municípios.