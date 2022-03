Paulinho retira da pauta votação dos R$ 8 milhões

No sábado, dia 12 de março, por volta das 15h30, o presidente da Câmara Municipal Paulo Cesar da Costa (PSB) enviou à redação do jornal Gazeta de Vargem Grande um comunicado dizendo que por determinação dele, os projetos de lei no valor d R$ 8 milhões e do Fundeb seriam retirados da pauta de votação. No mesmo comunicado, Paulinho fazia um convite a todos os vereadores para participarem de uma reunião que ele marcou para acontecer nesta quarta-feira, dia 16 de março, às 18h, na Câmara Municipal.

Conforme reportagem publicada pelo jornal Gazeta de Vargem Grande e que circulou no sábado, o projeto que visa um empréstimo de R$ 8 milhões junto à Caixa Federal, é para investimentos em infraestrutura na cidade, sendo R$ 6 milhões na troca dos encanamentos antigos do Centro da cidade, da Vila Polar e da Vila Santa Terezinha e R$ 2 milhões para a troca das antigas lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED.

Na justificativa que enviou aos vereadores, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) pede urgência na aprovação do projeto, pois tem um prazo muito curto para realizar todos os trâmites burocráticos e poder assinar o convênio o mais rápido possível, para não perder uma oferta da Caixa Federal com juros excepcionais para o município.

Até o fechamento da edição, no final da sexta-feira, tudo encaminhava para que o projeto fosse votado e aprovado na reunião ordinária que acontece nesta terça-feira, dia 15 de março. Não se sabe os motivos que levaram o presidente a mudar de ideia em relação ao seu pedido de retirar de pauta a aprovação do referido projeto, uma vez que segundo apurou o jornal, todas as comissões do Legislativo já tinham dado seu parecer aprovando o empréstimo solicitado pelo Executivo.

Dentro do prazo

O presidente Paulinho foi ouvido pela reportagem do jornal nesta segunda-feira e indagado sobre o motivo que o levou a retirar de pauta a votação dos R$ 8 milhões, alegou que nem todos os vereadores tinham tido conhecimento do projeto, uma vez que na reunião realizada pelo prefeito junto com os vereadores para explicar sobre o mesmo na semana passada, dela não participaram os vereadores Magalhães, Guilherme Nicolau, Bertoleti, Danutta, Itaroti e Parafuso.

Paulinho disse que nada impede que depois desta reunião, o projeto seja votado em uma reunião extraordinária. Disse que ele está tramitando dentro do prazo legal e que o prefeito teria um prazo até o dia 25 de março para celebrar o convênio.

Outros projetos serão votados

O presidente da Câmara disse que o projeto sobre o Fundeb não seria mais retirado da pauta e portanto, iria a votação, bem como o que trata da aprovação das contas do prefeito Amarildo referentes ao ano de 2019. Também afirmou que se o projeto sobre o aumento dos servidores públicos municipais fosse enviado à Câmara Municipal em tempo hábil, ele também seria votado ainda nesta terça-feira.