Prefeitura vai investir R$ 8 milhões em água e iluminação

Está em estudo na Câmara Municipal, o projeto de lei do Poder Executivo Municipal que visa contratar uma operação de crédito no valor de R$ 8 milhões junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA), para a troca de tubulações antigas de água do Centro, Vila Polar e Vila Santa Terezinha e também para continuar a troca de lâmpadas antigas pelas de LED em vários bairros da cidade.

Deste montante, algo em torno de R$ 2 milhões serão usados para infraestrutura na troca de lâmpadas de sódio pelas de LED, ampliando a eficiência energética e gerando mais economia e R$ 6 milhões para as obras de saneamento, reconstruindo a rede de distribuição de água em áreas mais antigas da cidade, algumas com mais de 70 anos, substituindo a tubulação de ferro por tubulação em PVC/PBA e ramais em PEAD (polietileno), principalmente na região do Centro, Vila Polar e Santa Terezinha.

Conforme explicou aos vereadores o prefeito Amarildo, as tubulações de ferro encontram-se com incrustações no seu interior oriundas de depósito de materiais o que impede o fluxo normal da água, além da ocorrência de ferrugem e corrosões em toda a sua extensão demandando frequentes reparos e um enorme transtorno para a população, comprometendo a qualidade da água.

Segundo o prefeito, “os investimentos visam garantir maior eficiência na distribuição, com a diminuição das interrupções no fornecimento de água, causados por constantes rompimentos nas redes e a redução das perdas de água, proporcionando maior segurança no abastecimento destas localidades e melhor qualidade da água ofertada a nossa população, trazendo economia ao SAE e grandes benefícios ao meio ambiente”.

Custos serão maiores e SAE vai bancar maior parte

Após o saneamento financeiro realizado pela administração do prefeito Amarildo, que recebeu da gestão anterior um Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE), com enorme dívida, o SAE retomou sua capacidade de investimento. Atualmente estão em andamento a construção dos cinco novos reservatórios e duas novas adutoras com investimentos que devem chegar a R$ 4 milhões.

Com o novo empréstimo que a Câmara está analisando, segundo informou o prefeito aos vereadores, a área central da cidade, partindo do Córrego Santana e Rio Verde, excluídos os Jardins São Paulo e Morumbi, vai receber investimentos na ordem de R$ 7 milhões; na troca dos encanamentos da Vila Polar, partindo do Rio Verde com a Avenida Brasil em seu lado direito, excluídos o Jardim Santa Luzia, Manacás e prolongamento do Jardim Bela Vista, o valor estimado dos investimentos é de R$ 2,5 milhões e na Vila Santa Terezinha, partindo da Avenida Manoel Gomes Casaca com a Avenida Walter Tatoni até a Via Expressa Antônio Bolonha, cruzamento com a Rua dos Paulistas, o setor de água deve investir na troca das novas tubulações algo em torno de R$ 2 milhões.

A intenção da administração, através do SAE, é com a nova linha de crédito iniciar as obras a partir da área central, nos próximos meses, partindo então para a Vila Polar e Santa Terezinha, com elaboração de projeto e respectiva licitação, se possível, ainda no ano de 2022. Do total estimado de R$ 7 milhões para realização das obras na Área Central, aproximadamente metade desse valor será custeado pelo caixa do próprio SAE e o restante com recursos da operação de crédito que está para ser aprovada na Câmara Municipal.

Com relação ao total estimado para a Vila Polar e Santa Terezinha, o prefeito explicou à Câmara Municipal que serão utilizados os valores remanescentes relativos à operação de crédito, somados à projeção do excedente da arrecadação do SAE no ano de 2022, que ele acredita serem suficientes para a execução das obras nos dois bairros expandidos.