Vargem Grande do Sul caminha para iluminação total de LED

Com a municipalização da iluminação pública em setembro de 2020, serviço que até então vinha sendo feito pela Elektro, o município se preparou para realizar os trabalhos investindo em caminhões próprios, equipamentos e treinamento de pessoal. Também uma das promessas de campanha do atual prefeito na última eleição, foi a troca dos aproximados 6 mil pontos de lâmpadas antigas de sódio da cidade por lâmpadas de LED 100w e 150w.

Com os investimentos já realizados neste setor, grande parte da cidade hoje ostenta esta iluminação que apresenta vantagem por sua eficiência energética, economia de 50 a 70% no consumo de energia, com maior vida útil, funcionando por até 50 mil horas, cerca de 25 anos de uso, diminuindo custos com manutenção da rede, com facho de luz mais direcionado e apresentam maior índice de reprodução de cores, de até 90%, contra pouco mais de 20% para a de vapor de sódio, trazendo conforto visual e maior nitidez para os usuários de iluminação pública.

Como já citado em reportagem feita pela Gazeta de Vargem Grande a respeito, nas ruas e avenidas de Vargem, principalmente em horas de pouco movimento, esse fator pode ser decisivo para que se evitem assaltos, atropelamentos ou outros acidentes.

São muitas as vantagens do uso de LED na iluminação pública, trazendo também benefícios ambientais. Por ser de cor tida como quente, amarela ou laranja, ao contrário da azul das outras lâmpadas, acaba atraindo menos insetos. Também é livre de metais pesados e é composto por materiais recicláveis, além de ter vida útil prolongada, diminuindo a necessidade de descarte desses materiais.

De acordo com os dados encaminhados junto ao projeto de lei em análise, a prefeitura por meio de licitação já adquiriu e instalou aproximadamente 3.275 luminárias de LED, no valor total de R$ 2.430.100,69 e com os novos recursos uma vez aprovados pela Câmara, a cidade poderá ficar toda iluminada com esta nova tecnologia, cujos investimentos praticamente serão absorvidos pela economia gerada com o baixo consumo de energia. No caso de novos loteamentos, já constam nas suas diretrizes a obrigação de instalação de lâmpadas de LED.