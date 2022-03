Com procura em queda, Gripário vai retornar ao antigo local

Após um início de ano de muita procura, com dezenas de atendimentos por dia e muitos casos registrados de Covid-19 por dia, o Gripário tem registrado queda de movimentação e vai retornar ao antigo endereço, na entrada lateral do Posto de Pronto Atendimento (PPA) na próxima semana.

De acordo com o Executivo, no domingo, dia 6, foram 14 pessoas atendidas, sendo que seis foram notificadas a fazer o exame para a detecção do SarsCov2, o vírus causador da Covid-19. No dia seguinte, segunda-feira, foram outros 14 atendimentos que resultaram em oito notificações. Já na terça-feira, dia 8, 17 pessoas procuraram o Gripário e 10 delas receberam a notificação e na quarta-feira, dia 9, foram atendidos 12 moradores e feitas seis notificações.

Janeiro teve explosão de casos

No dia 7 de janeiro, a Prefeitura realizou a mudança do Gripário para o prédio da antiga Escola Gilda Bastos, à Rua São Brás, 200, na Vila Santa Terezinha, por conta do aumento expressivo da demanda. Naquele dia, 110 pessoas passaram entre o endereço antigo e o novo Gripário, sendo 60 notificadas. Nas primeiras semanas de janeiro, a cidade chegou a registrar mais de 500 novos casos.

Mais de um mês depois, ao que tudo indica, a velocidade de registro de novos casos caiu bastante, o que motivou o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), a planejar a volta do Gripário para onde estava até a primeira semana de janeiro. Mesmo porque no prédio da escola Gilda Bastos funciona o Polo da Univesp em Vargem Grande do Sul, que deve retomar suas atividades em breve.

Sem Gripário

E, caso o registro de novos pacientes siga em queda, a prefeitura já estuda encerrar de vez as atividades do Gripário e a transferência desses pacientes para unidades de saúde. “Se continuar esse baixo número, a tendência e fechar em no máximo 30 dias, a exemplo de outros municípios”, explicou Amarildo. “Em algumas cidades, o atendimento já está sendo no Pronto Socorro ou UBSs”, observou.