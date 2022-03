Prefeitura retoma obras importantes na cidade

A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul retomou obras importantes na cidade nos últimos dias, entre elas, a reforma do Posto de Pronto Atendimento (PPA) Alfeu Rodrigues do Patrocínio, a Creche no Jardim Ferri e a Escola Flávio Iared.

A reforma no PPA teve início em julho de 2020, mas as obras foram paralisadas por alguns meses, sendo retomadas no início desse ano. Com a obra, os atendimentos estão sendo realizados no Centro de Saúde Dr. Gabriel Mesquita.

Conforme o informado na época à Gazeta de Vargem Grande, no local será realizada a ampliação e adequação da sala de recuperação, do hall de entrada e recepção, a retirada da marquise da entrada principal e execução de nova cobertura para entrada de ambulâncias furgão, reforma do telhado, remodelagem da fachada, pintura, entre outros serviços.

Creche no Jardim Ferri



Na Creche do Jardim Ferri, as obras já estão em fase de acabamento, conforme destacou o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB). Em janeiro de 2019 foi informado que a previsão era que a construção ficasse pronta no início do segundo semestre daquele ano. Porém, a obra ficou paralisada aguardando liberação de recursos.

A construção sofreu outra pausa por conta da pandemia da Covid-19, mas foi retomada recentemente.

Escola Flávio Iared

As obras da Escola Professor Flávio Iared também estão em andamento. O prédio será a maior unidade escolar do município contando com dois pavimentos que estão interligados por rampas e escadas; 16 salas de aula, 1 sala de informática, 1 sala para videoteca, biblioteca, setor de serviços para cozinha, despensa e refeitório com 200,00 m². Além do setor administrativo que conta com salas para coordenador, diretor, vice-diretor, secretaria, sala de reuniões, sala de professores, DML, depósitos e almoxarifados. Pátio coberto com aproximadamente 440,00m²; e quadra coberta interna com 595,00m².

A escola foi projetada para funcionar em período integral, sendo a primeira escola municipal com ensino integral, onde a criança entrará às 7h e sairá às 17h.