Servidores: prefeito propõe 10,54% de reajuste e vale de R$ 450,00

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) se reuniu com o Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM), Edson Bovo, nesta sexta-feira, dia 11, para falar sobre o projeto de lei que concede reajuste salarial aos servidores públicos municipais, com data retroativa a 1º de março.

Segundo o apurado pela Gazeta, o aumento proposto é de 10,54% e haverá também o acréscimo de R$ 100,00 no vale-alimentação, que passará de R$ 350,00 para R$ 450,00.

O presidente da Câmara, Paulinho da Prefeitura (PSB), autor de um ofício que pedia um aumento salarial de 15% e que o vale passasse a R$ 500,00, comentou à Gazeta que o reajuste acabou dentro do esperado, mas que acreditava que o valor do acréscimo do auxílio-alimentação fosse um pouco maior.