Vaquinha virtual visa comprar órtese para garotinho

Hélio Alejandro Garcia Corrêa, de 6 anos, é portador de uma má formação congênita referente à mielomeningocele e hidrocefalia. Para melhorar sua qualidade de vida e seu desenvolvimento, o garotinho precisa de sessões de fisioterapia e outros tratamentos. E para uma das terapias é necessário o uso de equipamentos que a família não tem condições de arcar. Assim, Anderson Donizeti Corrêa e Valéria dos Santos Garcia Corrêa, pais de Hélio, iniciaram uma vaquinha virtual para ajudar na compra de uma órtese para o desenvolvimento dos pés da criança e um parapodium para que ele possa fazer exercícios de postura e alongamento dos nervos.

Na vaquinha, os pais pediram ajuda da população. “Graças a Deus, ele vem crescendo a cada dia que passa e com isso a órtese dele já não serve mais, então ele precisa de outra. E ele precisa de um parapodium para os exercícios. Peço a colaboração de todos, em qualquer valor que possa nos ajudar nessa nova etapa da vida de Hélio”, disse.

A família mora no Sítio Alto Alegre, próximo à Represa Eduíno Sbardellini. À Gazeta de Vargem Grande, Anderson informou que sua esposa não trabalha e que ele está desempregado, fazendo bicos para sustentar a família. A má formação foi diagnosticada durante a gestação, no ultrassom de sete meses. Anderson relatou que foi uma gestação bem tranquila, mas que o parto precisou ser por cesárea, pois era de risco.

A mielomeningocele é o nome dado a uma falha no fechamento do tubo neural – estrutura que origina a medula e o cérebro no embrião. Essa falha faz com que a medula, as raízes nervosas e as meninges do bebê fiquem expostas.

A hidrocefalia, por sua vez, é um acúmulo de líquido excedente nos espaços normais dentro do cérebro, chamados ventrículos, e/ou entre as camadas de tecido interna e média que recobrem o cérebro, sendo o espaço subaracnóideo. Esse líquido excedente normalmente causa um aumento do crânio e problemas de desenvolvimento.

O link da vaquinha para ajudar o garotinho é http://vaka.me/2131729?utm_campaign=whatsapp&utm_medium=website&utm_content=2131729&utm_source=social-shares.

Se alguém quiser ajudar com alguma doação além da vaquinha, pode fazê-lo pela conta da Caixa, agência 0322, conta poupança 00035389-5, CPF 359.902.508.86, no nome de Anderson Donizeti Corrêa, ou pela chave Pix 35990250886, sendo o CPF de Anderson.

A população também pode entrar em contato com Anderson, pelo telefone (16) 994195277.