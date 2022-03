Cliente de Casa Branca ganha carro em sorteio do Sicredi

Simultaneamente, eventos realizados na noite de segunda-feira, dia 7, em São João da Boa Vista e Piracicaba, foram marcados pela emoção da entrega dos prêmios da Campanha União Solidária 2021, doados pelo Instituto CoopConecta, com apoio da Sicredi União PR/SP e Instituto Cocamar. Na ocasião, também foi lançada a 5ª edição da campanha, com estreia da venda de cupons em 20 de março. Entre os vencedores, uma cliente de Casa Branca, que foi sorteada e ganhou um carro.

Em São Paulo e no Paraná, por intermédio da venda de cupons, a ação repassou quase R$ 3,5 milhões a 576 projetos, contemplou 536 entidades distribuídas em 135 cidades e que atendem mais de 774 mil pessoas.

Ao todo, nos dois estados, foram entregues três carros Fiat Argo – um em São Paulo e dois no Paraná – e seis motos Honda CG 160 Start. Ao longo da campanha, também foram sorteados e entregues três iPhones XR, três patinetes elétricos, três notebooks, três Smart TVs e três bicicletas elétricas. As entidades que venderam os bilhetes com os números sorteados também foram contempladas com uma bonificação e cada uma recebeu R$ 5.000.

No evento em São João, a ganhadora do Fiat Argo em São Paulo foi a dona de casa Nair Orfei Modesto, de 73 anos, moradora de Casa Branca (SP). Ao lado do marido João Augusto Modesto, a felizarda comemorou por ter sido sorteada com o carro e avisada bem no dia do aniversário, celebrado no dia 15 de fevereiro.

“Que presente. Foi uma bênção. Estou muito feliz, emocionada, mas de alegria. Foi uma bênção que veio na nossa vida no momento certo. A gente estava tentando comprar um [carro] e, nisso, Deus nos deu um novo”, disse dona Nair, que comprou o cupom da União Solidária no último dia, para ajudar a comunidade da Paróquia Santuário Nossa Senhora do Desterro, também de Casa Branca, que pela terceira vez foi contemplada com uma bonificação da União Solidária, por ter vendido cupons premiados.

Presente na entrega, padre Mário Adorno, pároco responsável pelo santuário, falou da terceira vez que a paróquia foi premiada, sendo a segunda consecutiva e com uma motocicleta. “É como se fosse uma recompensa a todos que ajudaram de alguma forma. É como sempre digo: ‘todos ganham!’ Aquele que ganhou o prêmio fica muito feliz. Isso vem para somar, para agregar ainda mais ao trabalho que a gente realiza, que salva vidas, ajuda socialmente, [pessoas] em situação de vulnerabilidade e que, graças a esta campanha, no momento certo e na hora certa, conseguimos cumprir algumas ações importantes e de benefício em favor de nosso povo, dentro daquela estrutura toda do santuário”, afirmou.

Capitaneando a premiação em São João da Boa Vista, apresentando os resultados obtidos na campanha do ano passado, Rogério Machado, diretor-executivo da Sicredi União PR/SP, anunciou a União Solidária 2022 já a partir de 20 de março, as facilidades da 5ª edição e sua finalidade.

“A principal finalidade da Campanha União Solidária é arrecadar recursos para as entidades, através da venda de cupons. Quem adquire o cupom é pelo coração, de ter a oportunidade, também, de ajudar estas entidades que se preocupam com o bem-estar das pessoas que estão em vulnerabilidade social. A premiação é a consequência deste ato do bem”, disse.

Segundo Machado, neste ano, o mecanismo foi bastante alterado para tornar a campanha mais fácil, para que as pessoas possam ou cadastrar o cupom, ou a entidade vai cadastrar o cupom. “Nós criamos um centro de cadastro para que as entidades possam encaminhar os cupons para cadastramento e, assim, ampliar a seriedade da campanha”, salientou.

Na 5ª edição serão outros três automóveis Fiat Mobi, seis motos e 12 iPhones, como prêmios mensais no decorrer da campanha.

MOTOS

Em Piracicaba, o evento de premiação foi comandado por Wellington Ferreira, presidente da Sicredi União PR/SP, que entregou duas motos Honda CG 160 Start e outros dois cheques para as entidades que venderam os números sorteados.

Andréa Franco, a ganhadora de uma das motocicletas, é de Araras. A outra moto foi conquistada em Piracicaba, por Giovani Bueno.

SODEXO

A edição 2022 da campanha União Solidária também contará com o apoio da Sodexo Benefícios e Incentivos, que já doou R$ 300 mil ao Instituto CoopConecta. Os recursos serão utilizados para a realização da quinta edição desta campanha que colabora com centenas de entidades sociais.

Dentre as novidades para 2022, o presidente da Sicredi União PR/SP Wellington Ferreira, destaca o uso do recurso de cadastramento por meio do QR Code e o pagamento dos cupons via Pix.

UNIÃO SOLIDÁRIA

A Campanha União Solidária nasceu em 2018 com o objetivo de colaborar com as diversas entidades que trabalham em prol da solidariedade, transformando vidas.

As organizações cadastram seus projetos e recebem cupons para serem comercializados pela comunidade por R$ 10 cada. Todo valor arrecadado fica integralmente para a entidade.

Podem participar da campanha os projetos que beneficiem comunidades de baixa renda, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, pacientes com câncer, idosos, imigrantes, refugiados e mulheres. Desde que foi criada, a União Solidária arrecadou mais de R$ 12,2 milhões.