Dia Internacional da Mulher na Biblioteca

Aproveitando o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto recebeu um grupo de mulheres, para participar de um debate com especialistas de várias áreas sobre avanços e dificuldades encontradas por mulheres especialmente as que sozinhas sustentam a família e muitas vezes desconhecem seus direitos ou as que não se defendem da violência física, tão gritante nos tempos atuais ou até mesmo sobre acesso a benefícios na área da Saúde do Trabalho, da Educação entre outros, como o avanço das leis de proteção contra a violência física e psicológica, destacando sempre que feminismo não é uma disputa com os homens, mas uma luta de ambos os sexos, conforme explicou a diretora de Cultura, Márcia Iared. “Enfim, a importância do empoderamento feminino pela igualdade de direitos, sob a égide da fala que destaca ‘o lugar da mulher é onde ela quer estar’”, comentou.

O evento que teve a coordenação de Lucas Buzato, do Departamento de Cultura, e da professora Valderes Aparecida da Silva do Departamento de Educação. Iniciou-se com a fala da diretora de Cultura, Márcia Iared sobre a importância do momento, em seguida convidou o prefeito Amarildo Duzzi Moraes para saudar as pessoas presentes destacando a importância da preservação da liberdade individual e da força da mulher.

Bate-papo reuniu mulheres na Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto

Reinauguração do auditório em homenagem a Edda Corsi de Camargo

A Diretora de Cultura anunciou então a reinauguração do auditório que receberia naquele momento, por decreto, o nome da professora Edda Corsi de Camargo. Por ocasião das filmagens de “O Cangaceiro” acabou se casando com o iluminador do filme, acompanhando por vários anos o desempenho da Companhia Vera Cruz. “Dona Edda transformou-se num passado recente em uma das nossas colaboradoras culturais, enriquecendo com seus depoimentos o grande momento que foi para Vargem Grande do Sul, ser a sede, do mais premiado filme nacional de todos os tempos, que deixou marcas profundas na memória da cidade”, lembrou a diretora de Cultura.

O prefeito Amarildo e a filha da homenageada, Beatriz de Camargo Nicolo foram convidados então para descerrar a placa do Auditório. Os convidados se acomodaram para o debate que contou com as seguintes especialistas Tauane Abreu, psicóloga; Patrícia Helena Ferreira Quilez, coordenadora do Cras; Danutta Rosseto, nutricionista e vereadora; Alessandra Lodi, Departamento Saúde e Vacinação Covid e Márcia Iared, Diretora de Cultura.

Biblioteca revitalizada

Entre as ações realizadas recentemente na revitalização da Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto estão as modificações no hall de entrada, como instalação de mídia eletrônica, com uma TV com informativos institucionais sobre livros, autores e equipamentos disponíveis, como Clube do Livro, Feira de troca de livros, além de exposições temáticas.

Na Sala de Estudos foram instaladas novas estantes de livros, espaço para exposições temáticas e mesas para reuniões e instalados ventiladores. Já a Sala de Informática recebeu novos computadores.

No Auditório, foi instalado um televisor de 52 polegadas de alta definição para projeção de filmes para público específico. Houve ainda a troca do carpete, reparo das cadeiras, colocação de bebedouros e pintura do espaço.

A Biblioteca Infantil recebeu complementação do acervo de livros infantis, um novo tapete para visita de mães com crianças, instalação de cortinas para separação de ambientes da Culinária Infantil e da Contação de Histórias.

Foi retomada a exposição permanente do Espaço ‘O Cangaceiro’, que volta a receber visitas escolares. Na fachada, houve a reformulação do jardim, além da pintura da fachada e letreiros.

De acordo com a diretora de Cultura, Márcia Iared, as ações e projetos pontuais serão anunciadas na página da Biblioteca Municipal no Facebook e na página do Departamento de Cultura. “Lembrando que como disse o grande escritor Ariano Suassuna ‘Quem lê livros nunca morre sozinho’”, disse.

“Apesar de todo o avanço tecnológico que faz o homem levar na mão um aparelhinho que acessa o mundo inteiro, uma biblioteca, espaço que existe em muitos países há mais de mil anos, nunca vai perder a sua importância e significado e sempre há de estar a oferecer novas possibilidades para que nela às pessoas de diferentes formas se conectem com o mundo e se habituem ao maior dos entretenimentos que é a Leitura”, finalizou.