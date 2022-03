Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Luís Carlos Campos, aos 52 anos de idade, no dia 4 de março. Deixa os pais Rosa Batista e Arlindo Campos; a esposa Deise Multine Nicolau; a filha Tábata Mikaele Campos; os irmãos Silvana, João Carlos e Bil; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 5 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Iraci Dias da Silva, aos 71 anos de idade, no dia 5 de março. Deixa o pai Francisco Dias Nicaccio; o marido Pedro Ribeiro Neto; os filhos Rosângela, Cássia e Ronaldo. Foi sepultada no dia 5 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Lúcia Buosi, aos 79 anos de idade, no dia 4 de março. Deixou os filhos Lucélia, Sônia, Célio e Luciane; os netos Ronam, Welson, Marcela, Manoela, Isabela, Murilo e Julia e a bisneta Kali. Foi sepultada no dia 5 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Divina Martins de Andrade, aos 82 anos de idade, no dia 5 de março. Era viúva de Osório de Andrade; deixa os filhos Mariana e Benedito; o genro João Laurindo; a nora Sandra; os netos Júlio, Andressa, Mariana, Luciana, Juliana e Letícia; os bisnetos Amanda, Bianca, Bryan, Bruno, Yasmin, Geovana, Tiago, Jenifer, Júlia e Jhonatan; os irmãos Antônio, Lazaro, Rosa, Donizete, Reinaldo, Antônia, Aparecida e Iolanda e sobrinhos. Foi sepultada no dia 5 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Alves Jorge, conhecido por Zé do Trona, aos 72 anos de idade, no dia 7 de março. Deixa a esposa Dilcenea Lourenço Saturnino Jorge; o filho Lucas Jorge; as irmãs Eurides, Clarice, Benedita e Yolanda; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 7 de março, no Cemitério Parque das acácias.

Faleceu Valéria Aparecida Sorato Barbosa, aos 40 anos de idade, no dia 8 de março. Deixou a filha Camila; os pais Armantina Raimundo Sorato e Eduardo Sorato; os irmãos Sabrina, Eduardo e Elaine; o cunhado Luís Sérgio; a cunhada Fabiana e os sobrinhos Gustavo e Leonardo. Foi sepultada no dia 9 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Regina Célia Pirola, aos 61 anos de idade, no dia 10 de março. Deixou a mãe Maria Cuq Pirola; era viúva de Joaquim Mauro de Godoy; deixou o filho Pedro Henrique; a nora Amanda; o irmão Claudnei e a cunhada Sueli. Foi sepultada no dia 11 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o socorrista do Samu Marcelo Nascimento Candido, aos 48 anos de idade, no dia 11 de março. Deixa a mãe Leda, três filhas, a namorada. Foi sepultado no dia 12, em São Paulo.

Falecimentos na região

CASA BRANCA

Faleceu Sydnei Baldassin, aos 56 anos de idade, no dia 23 de fevereiro. Deixa a esposa Creusa; as filhas Thaila e Ana Cláudia. Foi sepultado no dia 24 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Eva de Jesus Alves Marcelino, aos 79 anos de idade, no dia 22 de fevereiro. Deixa os filhos Nélson, Antônio, Nilza, Nilce, Neusa, Vítor, Renato e Michele; netos; bisnetos e tataraneto. Foi sepultada no dia 23 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Valdemir Fajioli Vieira, aos 66 anos de idade, no dia 21 de fevereiro. Deixa o filho Gabriel e neto. Foi sepultado no dia 22 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Nancy Oliveira da Rocha, aos 68 anos de idade, no dia 21 de fevereiro. Deixa as filhas Josiane, Juliana e Cinthia; o irmão Lair e sobrinhos. Foi sepultada no dia 22 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Oséias de Oliveira Júlio, mais conhecido como Julião, aos 64 anos de idade, no dia 21 de fevereiro. Deixa a esposa Rosemary; os filhos Ana Cristina, Cíntia e Carlos Eduardo; e netos. Foi sepultado no dia 22 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Renato Pereira de Mello, aos 66 anos de idade, no dia 21 de fevereiro. Deixa a esposa Luciana; os filhos Luís Fernando e Walter. Foi sepultado no dia 22 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Nivaldo dos Santos, aos 58 anos de idade, no dia 21 de fevereiro. Deixa os filhos Ruth, Talita e Lucas. Foi sepultado no dia 21 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Renata Pedroso de Moraes, aos 46 anos de idade, no dia 2 de março. Deixa o pai Nélson Pedroso de Moraes; os irmãos José Roberto e Aparecido Donizete e sobrinhos. Foi sepultada no dia 2 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Yvone Áurea Basile da Silva, aos 89 anos de idade, no dia 2 de março. Deixa os filhos João, Fernando, Beatriz, Renata e Marcos; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 3 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ascendino Thomé, aos 96 anos de idade, no dia 3 de março. Deixa a esposa Ledu Virges; os filhos José Clóvis, Ana Lúcia, Elza, Luzia, Luiza, Ascendino Junior (Tuca), Acácio, Maria Paula, Luís Carlos, Aparecido e Maria Célia; netos, bisnetos e tataranetos. Foi sepultado no dia 4 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Edson Geraldo Rosa de Camargo, aos 72 anos de idade, no dia 3 de março. Deixa a esposa Marlene Camargo, o filho Max; a nora Giovana; os netos Felipe e Beatriz. Foi sepultado no dia 4 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Siria de Jesus Thome, aos 87 anos de idade, no dia 4 de março. Deixa os filhos Altair, Alvacir, Maria Aparecida, Gilson, Gelson e Siria; noras, netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 5 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Roberto Sassi, aos 65 anos de idade, no dia 10 de março. Deixa a esposa Ana Dalva, filho e neto. Foi sepultado no dia 10 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

