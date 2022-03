Morre Marcelo Nascimento, socorrista do Samu

Na manhã desta sexta-feira, dia 11 de março, um acidente tirou a vida de Marcelo Nascimento, condutor socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Amante do ciclismo, Marcelo fazia um pedal nessa manhã, quando se acidentou.

De acordo com informações obtidas pela Gazeta de Vargem Grande, Marcelo percorria um trajeto por uma estrada vicinal próximo à Fazenda Itaguaçu, conhecida por Figueira, já no município de Itobi, quando teria sofrido uma queda. O ciclista foi arremessado e se chocou contra um barranco, quebrando o pescoço. Ele foi localizado por um motorista que passava pelo local e acionou socorro.

Equipes do Samu de Vargem e São José, da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul e da Polícia Militar foram acionados, mas ele já estava sem vida.

Querido entre seus colegas, Marcelo era reconhecido como um profissional bastante dedicado. Também era apaixonado pelo ciclismo, pedalando quase todos os dias, percorrendo várias trilhas e incentivando amigos a praticar o esporte. Aliás, além do ciclismo, ele também era torcedor do Santos e conhecido no meio do futebol na cidade por ter defendido por muito tempo o gol do time Unidos da Vila.

Marcelo cresceu em Diadema e fã de rock, conhecia muitas bandas do punk paulista, não perdendo o bom humor quando se via cercado pelo sertanejo que toca com frequência na cidade.

Marcelo deixa a mãe, três filhas, a namorada, familiares e muitos amigos. Seu corpo seria sepultado em São Paulo, neste sábado, dia 12.