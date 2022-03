Rotary homenageia coordenadora do GAVI no Dia da Mulher

Durante reunião festiva realizada pelo Rotary Club de Vargem Grande do Sul na terça-feira, dia 8 de março, quando se comemorou o Dia Internacional da Mulher, sob a presidência do empresário Mário Lúcio Malagutti, o clube homenageou a coordenadora do Grupo de Apoio à Vida (Gavi), Helena Macarini da Silva, que é voluntária desde o ano de 2000 e está há quatro mandatos à frente da instituição.

Composto por mulheres que trabalham exclusivamente de maneira voluntária, o Gavi completou neste mês de março, 27 anos de atendimento à população. O grupo teve início em 1995, primeiramente com o trabalho de Sueli Mortais, Vera Bartichoti, Antônia Filipini, Alice Giovanelli João, entre outras e hoje conta com mais de 20 voluntárias, atendendo dezenas de famílias que lutam contra o câncer em Vargem.

A reunião festiva aconteceu nos salões de festa do Centro Pastoral São Benedito, e além da diretoria e dos membros locais do clube, também participaram o prefeito Amarildo Duzi Moraes e sua esposa Maria, o presidente do Rotary de São João da Boa Vista, Waldran, membros do Gavi e demais convidados do clube.

Durante a cerimônia, o rotariano José Luís Morandin falou sobre o significado do Dia Internacional da Mulher e a importância de ver sua grandeza além das formas habituais a que estamos acostumados. “Rotarianos e convidados, homens presentes, este dia é o dia de refletir sobre esse maravilhoso ser que é a mulher, veja uma mulher como mulher, não como mãe e não como filha, enxerguem a mulher. E vocês vão sentir a grandeza que é a mulher”, afirmou.

Uma pequena biografia da homenageada foi discorrida por Meire de Andrade, que contou como Helena teve o primeiro contato com o Gavi, quando passou por um câncer e sofreu muito com o tratamento, recebendo apoio da entidade e feito um propósito que se curasse, ia se dedicar ao Gavi em favor das pessoas que como ela, estavam passando pela enfermidade.

Em março de 2000, Helena foi convidada pela saudosa Sueli Gambaroto, uma das fundadoras do Gavi, a participar dos trabalhos do grupo e quando a mesma se afastou, indicou Helena para ser a coordenadora, cargo que ocupa até os dias atuais. “Neste tempo se fez dedicada, determinada e firme nas suas decisões, sempre presente, dando equilíbrio nos trabalhos do Gavi” junto às suas companheiras”, salientou Meire, parabenizando Helena e todos as mulheres que fazem parte do mesmo, pelo maravilhoso serviço que prestam em Vargem.

O prefeito Amarildo Duzi Moraes também fez uso da palavra, lembrou o Dia Internacional da Mulher, dizendo que as mulheres são maioria no Brasil e com a sensibilidade, inteligência que possuem, caso elas ocupassem os cargos de mando na mesma proporção, entidades como o Rotary, a prefeitura, até mesmo o país, estariam mais organizados, mais bem administrados e principalmente mais justo.

O prefeito lembrou o sofrimento das mulheres na atual guerra que ocorre na Ucrânia e parabenizou a homenageada Helena Macarini da Silva e todas as mulheres do Gavi que prestam inestimáveis serviços voluntários às pessoas vítimas do câncer no município.

Na sua fala, a homenageada fez primeiramente menção às voluntárias do Gavi, cada uma com seu dom, seu jeito de trabalhar, sempre unidas na ajuda aos doentes, sendo estas atitudes que faz o Gavi manter-se sempre à frente. Mais que voluntárias, Helena disse que as companheiras são puro amor, dedicação e fazem o trabalho com o coração.

Disse que sofreu muito com a doença, com a radioterapia e quimioterapia que fez para se curar, do apoio que recebeu do Gavi e que hoje se sente gratificada em poder retribuir todo o carinho e amor que recebeu. Helena agradeceu de coração a homenagem prestada a ela pelo Rotary Club de Vargem Grande do Sul e fez questão de compartilhar e agradecer cada voluntária do Gavi. O presidente do Rotary, Mário Malaguti, que se fez acompanhar de sua esposa Sirlei, encerrou os trabalhos parabenizando todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, especialmente as mulheres da Casa da Amizade e a homenageada pelo clube, Helena Macarini da Silva, coordenadora do Gavi, pelo relevante serviço que presta à sociedade vargengrandense.