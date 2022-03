Senac São João promove bate papo e lança curso Técnico em Teatro

No dia 14, a unidade promove um bate-papo com o preparador de elenco e coordenador de figuração do filme Turma da Mônica – Lições, Nando Gonçalves e com o ator Lucas Infante, que fez o personagem do Humberto

O mercado cultural está voltando, aos poucos, a energia que tinha antes da pandemia, afinal, os eventos estão sendo retomados, tanto que a projeção para os próximos meses, segundo David Ribeiro, coordenador dos cursos na área de artes do Senac São João da Boa Vista é de que os eventos voltem a ocorrer naturalmente na cidade e região, seguindo os protocolos de higiene e segurança. “Este retorno é muito importante para o fomento de espetáculos de qualidade e para formação cultural na cidade, retomando também a vida cultural intensa, já típica de nossa região”, pontuou.

Tendo em vista um cenário promissor na área da cultura, a unidade, com o objetivo de ampliar sua área de atuação e diversificar os cursos de seu portfólio, passa a ofertar o curso Técnico em Teatro que traz a formação completa e profissional do aluno, enquanto ator, podendo inclusive tirar seu registro profissional no Ministério do Trabalho após nossa certificação. “Este curso é indicado para quem deseja se profissionalizar na área de teatro, tanto para estimular um aprimoramento na qualidade das produções regionais, quanto para buscar novas oportunidades fora da região. Há também a possibilidade de trabalhar aqui de forma remota, pois a pandemia revolucionou inclusive o cenário das artes, possibilitando muitos espetáculos on-line”, explica o coordenador. O curso está previsto para ter início em 21 de março e para se inscrever, basta acessar o Portal Senac: www.sp.senac.br/saojoaodaboavista .

Bate-papo presencial e gratuito

O preparador de elenco e coordenador de figuração do filme também participará do bate-papo



Para quem tem interesse na área e quer saber um pouco mais sobre a profissão, no dia 14 de março, o Senac São João da Boa Vista realizará um bate-papo com o preparador de elenco Nando Gonçalves, que foi coordenador de figuração no filme Turma da Mônica – Lições e com ator Lucas Infante, que fez o personagem do Humberto na trama. O evento está marcado para iniciar às 19h30 no auditório da unidade.

Para participar é necessário fazer inscrição prévia no link: www.eventos.sp.senac.br/evento/workshops-senac-sao-joao-da-boa-vista/ e no dia é obrigatório a apresentação do comprovante de vacina da Covid-19 (pelo menos duas doses).

Serviço

O Senac São João da Boa Vista fica à Rua São João, 204 – Centro, São João da Boa Vista. Informações e inscrições: www.sp.senac.br/saojoaodaboavista