Vai Quem Guenta tem show beneficente para a Space Motors

O Vai quem Guenta Bikers e Beer, bar localizado à rua Primeiro de Maio, nº 352, promove nesta quinta-feira, dia 17, uma noite beneficente com dois shows a partir das 20h. As apresentações serão da Banda Gearbox e da dupla André e Thiago.

Todo valor obtido com a portaria do evento, com entrada a R$ 20,00, será revertido ao Guilherme e à Space Motors.