A importância de se investir

O índice Firjan de Investimentos cita o município de Vargem Grande do Sul em situação crítica nesta área, pontuando o índice de 0.3403, ficando em 4.150 lugar junto aos mais de 5.560 municípios brasileiros e em 467 lugar no Estado de São Paulo que possui 645 municípios. Para melhorar um pouco na categoria, o município teria de pontuar entre 0,4 a 0,6, considerado pela Firjan como índice de investimento difícil, como é o caso do município de Espírito Santo do Pinhal, com população praticamente igual à de Vargem Grande do Sul, que está em 2.726 no ranking brasileiro e em 246 lugar no Estado, pontuando 0.5686.

São José do Rio Pardo que é tido como um município economicamente superior a Vargem, está também em situação crítica de investimento, bem abaixo do vargengrandense, pontuando 5.078 no ranking brasileiro, 617 no Estado de São Paulo e com índice de 0.1347 para investimento.

Toda a introdução acima é para que os leitores do jornal possam entender a dificuldade que os municípios brasileiros têm em investir em obras de infraestrutura ou novas tecnologias para dar um salto na qualidade de vida de seus habitantes. Como sobrar dinheiro no caixa para poder investir em geração de empregos, iluminação pública, abastecimento de água, arborização, coleta de lixo, asfaltamento, serviços de esgoto, distribuição de merenda e material escolar, vagas em creches e escolas, realização de exames, tratamentos, consultas e cirurgias, distribuição de medicamentos; segurança pública, além de fomento ao desenvolvimento social, esporte, cultura, desenvolvimento econômico, lazer, agricultura e turismo.

Por isso, é louvável o projeto de lei que a Câmara Municipal está analisando e deverá votar favoravelmente na próxima sessão ordinária nesta terça-feira, onde o Executivo Municipal solicita a aprovação de um empréstimo no valor de R$ 8 milhões para investimento no município, sendo R$ 6 milhões no setor de água e também R$ 2 milhões na iluminação pública.

Há de salientar que um bom investimento já vem sendo realizado, principalmente na área de saneamento e também há de se destacar o expressivo número de emendas parlamentares e obras junto ao governo do Estado e também federal na atual gestão.

Só com uma boa gestão, fazendo mais com menos, dando um basta à corrupção, enxugando a máquina administrativa, combatendo o desperdício e a ineficiência, com espírito de liderança e compromisso com o social, é que se consegue com o dinheiro dos impostos dos contribuintes, fazer frente aos gastos com as funções administrativas, operacionais e despesas previdenciárias e sobrar ainda para os investimentos que melhoram de fato a vida das pessoas que moram no município.

Tudo indica que apesar da pandemia que atingiu todas as prefeituras do Brasil, sem exceção, a administração atual conseguiu pagar débitos antigos, manter a máquina funcionando, combater a pandemia e como se vê agora, conseguir economizar para poder investir.