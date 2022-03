Chiquinho Sorvetes em novo endereço

Uma delícia que o vargengrandense já se acostumou é o Chiquinho Sorvetes, que há 10 anos vem servindo os melhores milkshakes, sundays e casquinhas da cidade. Mas a novidade agora é que a sorveteria está em novo endereço, na rua Quinzinho Otávio, 305.

A franquia, que já possui mais de 600 lojas em todo país veio para Vargem Grande do Sul no dia 19 de novembro de 2011, trazida pelo empresário Márcio Luís Pires Galetti.

Ele informou à Gazeta, que o novo endereço conta com a mais recente atualização da marca, tanto nas acomodações da loja como nos equipamentos necessários para deixar os sorvetes ainda mais saborosos. “Contamos agora com espaço interno mais amplo, o que impactou em maior quantidade de cadeiras e mesas necessárias para agradar ainda mais nossos clientes. O novo layout da marca é moderno e sofisticado e foi pensado para dar mais conforto e praticidade a todos”, contou.

Ele convidou a todos para conhecer o novo endereço do Chiquinho Sorvetes e aproveitar os dois novos produtos lançados: Shake Mix Trento Avelã e o Top Mix Trento Duo. “Outras novidades vão chegar nos próximos dias aguardem”, disse.