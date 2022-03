De volta ao ninho

O deputado estadual Barros Munhoz deixou o PSB e filiou-se ao PSDB na última quarta-feira, dia 9. O deputado volta a legenda onde exerceu boa parte de sua carreira política de 2003 a 2018. Antes disso, passou pelo MDB, PDS e PTB.

Deputado estadual mais votado em Vargem na última eleição, com 5.877 votos, tem grande ligação com o prefeito Amarildo e trazido muito recurso para o município nos últimos anos.

Alckmin no PSB

Como já vinha sendo discutido há alguns meses, finalmente o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin avisou aos seus aliados que deve se filiar ao PSB para ser candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula nas eleições de novembro. A filiação deve acontecer entre os dias 15 a 20 de março. Alckmin deve atrair outros nomes para a nova legenda. Especula-se que o ex-deputado Sílvio Torres seria um deles. Não se sabe se Silvinho seria candidato a deputado na nova legenda.

Em Vargem

Os maiores expoentes do Partido Socialista Brasileiro em Vargem Grande do Sul são os vereadores Paulinho da Prefeitura, atual presidente da Câmara Municipal, Célio Santa Maria e o ex-vice prefeito José Ricardo Buosi, o conhecido Zé da Kibon.

Mostraram posicionamento

Na última sessão de Câmara, os vereadores Guilherme Nicolau (MDB), Serginho da Farmácia e Canarinho (PSDB) se posicionaram contra o requerimento do ex-prefeito Celso Itaroti (PTB) na questão envolvendo críticas do ex-prefeito ao empresário Ratinho da Soluções Eventos sobre o uso de uma área no Distrito Industrial. Itaroti acusava o empresário de estar fazendo uso de uma área de lazer ao lado de sua empresa, ocupando-a com equipamentos. Os vereadores disseram que era uso esporádico da área, uma vez que seu barracão tornara-se pequeno para a manutenção de alguns equipamentos. Neste momento de crise, elogiaram a capacidade do empresário de manter-se na ativa, empregando trabalhadores.

Modernizando

Procurando modernizar a Câmara Municipal e também diminuir custos, o presidente Paulo César da Costa (PSB) criou uma comissão para analisar a viabilidade de se comprar tabletes para os vereadores usarem durante as sessões, o que eliminaria grande uso de papéis xerocados dos projetos de leis, requerimentos, dentre outros documentos que os nobres edis utilizam durante o expediente.