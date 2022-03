Vice-governador inaugura Poupatempo nesta sexta-feira

O vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) vai inaugurar nesta sexta-feira, dia 18 de março, às 11h30, o Poupatempo em Vargem Grande do Sul, conforme anunciou a prefeitura municipal. Na live que fez ontem nas redes sociais, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) convidou a população a participar do evento e disse que o vice-governador deve chegar de helicóptero e que o evento que estava marcado para as 10h30, deve atrasar um pouco e o novo horário é por volta das 11h30.

Em funcionamento desde o dia 7 de fevereiro, quando começaram os testes, o Poupatempo de Vargem está localizado na Rua Cel. Lúcio nº 925, passou a funcionar com agenda marcada a partir do dia 14 e depois dos testes começou a funcionar normalmente prestando serviços como emissão de atestado de antecedentes criminais, certidão de CNH, pesquisa de débitos e restrição de veículos, solicitação de 1ª e 2ª via de RG, 2ª via de CNH, CNH definitiva e renovação de CNH, além de atendimentos do Detran, Cartório Eleitoral, Junta Militar, SAE, Sebrae Aqui e Procon.

Um dos programas mais bem avaliados do governo de São Paulo, o Poupatempo ao atender os cidadãos com seus diversos órgãos em um mesmo local, faz com que quem o procura ganhe em tempo, agilidade, eficiência e comodidade.

Rodrigo Garcia deve assumir o governo do Estado de São Paulo no dia 2 de abril, quando o atual governador João Dória (PSDB) deixa o cargo para disputar a presidência da República. O vice-governador Rodrigo Garcia é o candidato do PSDB ao governo do Estado nas eleições que acontecerão em outubro deste ano. Além do vice-governador, estarão presentes no evento o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi e demais autoridades do governo do Estado.