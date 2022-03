Aprovado projeto de empréstimo de R$ 8 milhões

Na mesma sessão ocorrida terça-feira, os vereadores aprovaram o projeto de lei que permite ao Poder Executivo realizar um empréstimo junto à Caixa Federal para investimentos em infraestrutura na cidade, sendo R$ 6 milhões na troca dos encanamentos antigos do Centro, da Vila Polar e da Vila Santa Terezinha e R$ 2 milhões para a troca das antigas lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo César da Costa (PSB) comunicou no sábado passado aos vereadores e também nas redes sociais, sendo inclusive matéria do jornal Gazeta de Vargem Grande, que tinha determinado a retirada do projeto da pauta de votação que ocorreria na terça-feira, alegando que nem todos os vereadores tinham tomado conhecimento do teor do projeto.

Afirmou que iria fazer uma reunião na quarta-feira, depois da sessão ordinária, com os vereadores que não compareceram à reunião que o prefeito tinha feito alguns dias atrás, para explicar o teor e a importância do projeto para o município. O prefeito tinha urgência na aprovação do empréstimo de oito milhões de reais para obter um bom juro junto à Caixa Federal e trabalhava para que o projeto fosse aprovado na Câmara Municipal.

O presidente do Legislativo voltou atrás de suas intenções e colocou o referido projeto em votação, que foi aprovado por unanimidade. Paulinho justificou que colocou novamente o projeto em pauta, uma vez que na segunda-feira conversou com os vereadores que faltavam e que os mesmos tomaram conhecimento das condições do financiamento e foram favoráveis ao mesmo.