Caminhada da Via Crucis volta a ser realizada em 2022

Sem possibilidade de ser realizada em 2020 e 2021 devido à pandemia da Covid-19, a Caminhada da Via Crucis, percurso que ocupa parte do Caminho da Fé que passa por Vargem será retomada neste ano, no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho.

A Comissão da Via Crucis se reuniu no dia 16, na Casa da Cultura para retomar o planejamento do evento, com a necessária estrutura para que os peregrinos possam fazer o trajeto com segurança e fé. Este ano, o tema proposto foi ‘Amai-vos uns aos outros como eu vos amei’, proposto pelo membro da Comissão e um dos idealizadores da Via Crucis, Lucas Buzato. O tema tem como objetivo discutir recomeço, partilha, amor ao próximo e uma súplica pela paz.

No evento, também serão feitas homenagens às vítimas da Covid, além de reflexões sobre relatos de recomeço ao longo da história. Todos poderão praticar o exercício de caridade e amor ao próximo com doações de alimentos não perecíveis que serão distribuídos às entidades da cidade. A partir de 1º de abril, já será possível se inscrever para a caminhada.

A Diretora Executiva da Comissão da Via Crucis e diretora do Departamento de Cultura e Turismo. Márcia Iared, pontuou que o turismo religioso na cidade já há algum tempo desponta como umas das principais marcas da identidade municipal, atraindo um grande número de fiéis. “Cientes que a população já interiorizou os cuidados necessários, podemos dizer que nossa próxima caminhada poderá ser realizada nos protocolos necessários e terá como ato de fé o mesmo brilhantismo e contrição das anteriores”, disse. “O monumento da Via Crucis e as 14 estações do Calvário construídos por voluntários, pessoas de fé nos 300 anos da Aparição de Nossa Senhora no Rio Paraíba foi uma conquista de grande significado que tocou a alma de milhares de pessoas que participaram desses inesquecíveis momentos, que se transformaram em tradição religiosa marcantes do nosso calendário”, completou.

Desde a inauguração em 2018 até 2022, mais de 10 mil pessoas passaram pela Via Crucis, sendo a única existente em todo o trajeto do Caminho da Fé.