Dupla usou notas falsas em estabelecimentos em Pinhal

A Polícia Militar de Espírito Santo do Pinhal foi acionada no dia 10, por volta das 22h30, para atender ocorrência de falsificação de dinheiro, com as informações de que um casal estaria passando notas falsas em comércios da cidade e naquele momento eles estariam no bairro Hélio Vergueiro Leite.

No caminho, os PMs viram um atrito envolvendo quatro pessoas. Ao perceberem os policiais, um rapaz passou algo para uma mulher, que guardou rapidamente o objeto no sutiã.

A dupla foi abordada, sendo que os outros dois envolvidos eram motoboys que discutiam com o casal por eles terem tentado utilizar uma nota de R$ 100,00 falsa para realizar o pagamento do pedido.

Foi solicitado à mulher que retirasse o objeto guardado no sutiã, sendo que ela retirou três cédulas de R$ 50,00 e uma de R$ 100,00, todas falsas. Também foi localizado a quantia de R$ 406,00 em notas verdadeiras.

O casal confirmou que sabia que as cédulas eram falsas e que teriam passado duas notas de R$ 100,00 em dois comércios e também que havia mais seis cédulas falsas em sua casa. Com a autorização do rapaz, os PMs foram até sua residência, onde ele entregou as seis cédulas falsas de R$ 50,00 que estavam guardadas numa bolsa na sala.

Questionados sobre os R$ 406,00 em moeda verdadeira, informaram que era oriunda de outras compras as quais se utilizaram de notas falsas de maior valor, no intuito de sempre receberem troco de dinheiro verdadeiro.

A equipe se deslocou até os dois comércios onde o casal teria realizado compras utilizando notas de R$ 100,00 falsas. O proprietário de um dos comércios declarou que sua funcionária recebeu a nota e ele só percebeu que era falsa depois que o casal saiu do local. No outro comércio a funcionária declarou que recebeu a nota do casal, porém não percebeu que era falsa e forneceu imagens do momento em que o casal realizou a compra pagando com uma nota de R$ 100,00.

As notas falsas repassadas aos comércios do município foram recolhidas e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista, onde o delegado elaborou o boletim de ocorrência de apreensão de objetos e as partes foram liberadas.