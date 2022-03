Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Jacob do Bandolim (Jacob Pick Bittencourt)

Nasc.: 14 de fevereiro de 1918 – Rio de Janeiro (RJ)

Morte: 13 de agosto de 1969 – Rio de Janeiro (RJ)

Atividades: Compositor e bandolinista

Jacob do Bandolim foi um dos grandes músicos do choro, modernizando o estilo com a introdução de outros instrumentos não usuais no gênero, o acordeon e o vibrafone.

São de sua autoria clássicos, como: “Vibrações”, “Doce de Côco”, “Noites Cariocas”, “Assanhado”, “Receita de Samba”, “Brejeiro”, “Lamento”.

Alcançou popularidade ao montar o conjunto da “Época de Ouro”, no início da década de 60, que permanece em atividade até hoje.

Obrigado Jacob do Bandolim por tudo que fizeste pelo choro e pela nossa Música Popular Brasileira.

Fonte: Wikipédia

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho