Idosa de 73 anos foi ameaçada pelo filho, que ainda disse que iria explodir a casa

Uma mulher de 73 anos foi vítima de violência doméstica no domingo, dia 13, por volta das 17h30, no Jardim Paulista, conforme informou a Polícia Militar. Ela ainda sofreu ameaças de seu filho, de 42 anos, que estava com uma faca de cozinha.

A equipe da Polícia Militar dos soldados César e Emiliano foi acionada para atender a ocorrência. A vítima informou aos policiais que seu filho saiu para rua e retornou para residência somente depois de três dias totalmente alterado, sob efeito de drogas e álcool.

Ela contou que quando foi tentar conversar com seu filho, ele começou a quebrar todos os móveis da residência e a ameaçou utilizando uma faca, a todo o momento dizendo que ia matá-la.

Em frente a residência, os PMs viram o homem na janela. Ao tentar contato, verificaram que ele estava agitado e irredutível, ameaçando a mãe na frente da equipe. Contudo, ele estava sozinho dentro da residência, podendo causar risco somente a ele mesmo.

No momento em que viu os policiais, ele tomou posse de uma faca dizendo que se alguém entrasse na residência ele iria tirar sua própria vida, colocando a faca no pescoço.

O morador dizia a todo o momento que não iria se entregar, foi até a cozinha e voltou com um botijão de gás nas mãos, dizendo que iria explodir a casa e todo mundo que ali entrasse, acionando a válvula do botijão com ajuda de uma faca virando o gás para a janela na direção do portão onde estavam os PMs.

Foi solicitado apoio de outra equipe da PM e também do Bombeiro Civil e do Resgate da Guarda Civil Municipal. A equipe permaneceu na área de segurança, isolou a área tirando os vizinhos próximos das suas residências para prevenir uma possível explosão, e continuou negociando para que o rapaz se entregasse.

O filho permaneceu agitado e colocou roupas na janela dizendo que iria atear fogo e explodir toda a residência e ferir as equipes. Após um período, ele deixou que caísse a faca, soltou o botijão de gás ao chão e saiu do quarto onde estava.

Ele foi até o corredor, deixando a área de perigo, e foi em direção das equipes, sem nenhum objeto nas mãos, momento em que foi possível contê-lo e evitar um mal maior a integridade física dele e de todos ao redor.

O morador foi levado ao Plantão Policial em São João da Boa Vista, o delegado de plantão determinou a elaboração do boletim de ocorrência de ameaça e violência doméstica, bem como de ameaça contra a equipe policial.

Porém, a mulher declarou não ter interesse em representar contra o filho, que foi liberado após prestar sua versão dos fatos. A faca que estava com o morador foi apreendida.

Compareceram no local para apoio equipes da Polícia Militar, equipe de bombeiros de São João da Boa Vista e resgate da Guarda Municipal.