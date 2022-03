Vereadores aprovam contas de Amarildo de 2019 por unanimidade

Com a presença do prefeito Amarildo Duzi Moraes, que utilizou a Tribuna da Câmara para durante 20 minutos fazer sua defesa junto ao relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE), foi colocada em votação as contas do Executivo referentes ao ano de 2019.

As contas, que tinham parecer prévio favorável da conselheira Silvia Monteiro, do conselheiro Antônio Roque Citadini e do conselheiro substituto Márcio Martins de Camargo do TCE, teve aprovação de todos os vereadores. Com esta, três contas da primeira gestão de Amarildo já foram aprovadas, faltando apenas a de 2020 para que os quatro anos de sua administração realizada de 2017 a 2020 sejam aprovadas.