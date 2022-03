Alexandre Fleming realiza atividades interclasses

A Escola Alexandre Fleming – Ensino Integral ofereceu aos seus alunos um momento diferente com atividades do Interclasses na semana retrasada. Os alunos participaram em diversas modalidades como pebolim, tênis de mesa, just dance, vôlei, queimada, futebol e skate. A organização foi realizada pelos professores de Educação Física, Andréa e Gustavo, com a colaboração da Gestão, Professores e Funcionários.

Na semana passada, a equipe de Ciências Humanas organizou juntamente com as áreas de Linguagens, Ciências da Natureza e Matemática da escola a Semana da Mulher, com aulas diferenciadas, vídeos, filmes, desfile de clones, palestras sobre Higiene e Saúde, machismo, auto estima, conquistas das mulheres com a Lei Maria da Penha. Essa iniciativa ressalta a importância da mulher na sociedade.

Dessa forma a escola observou que cumpre seu papel no desenvolvimento integral dos alunos, promovendo a autonomia, o protagonismo e a solidariedade.