Fortalecendo a Família retoma cursos e oficinas

Com a retomada das atividades presenciais que haviam sido suspensas devido à pandemia da Covid-19, o Programa Fortalecendo a Família voltou com seus cursos e oficinas agora no prédio do Centro de Acolhimento e Capacitação das Famílias Sueli Gambaroto Mortais.

Após o período de matrículas, na segunda-feira, dia 7, começaram as aulas de depilação, tricô, biquinho em crochê, depilação/design de sobrancelhas, crochê em barbante, patch aplique, manicure/pedicure, variedades em crochê, bordado e casaquinho de bebê em crochê.

Ainda há vagas em crochê em barbante, bordado e tricô. Para quem estiver interessado é só procurar o Centro de Capacitação Sueli Gambaroto Mortais, à Rua 1º de Maio, 359, Centro, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 15h30. O telefone é o 3643-2733.

De acordo com a prefeitura, todas as oficinas e cursos são ministrados por monitores voluntários que dedicam seu tempo a ensinar o que sabem de suas profissões ao próximo e dar-lhes oportunidade de trabalho e renda.

Também foram feitas as matrículas para o início do curso de corte e costura básico do Fundo Social de Solidariedade de São Paulo, que será ministrado no Centro de Capacitação.

Alunas durante a aula Foto: Prefeitura