Após decreto estadual, Amarildo mantém máscaras em escolas, transporte e unidades de saúde em Vargem

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quinta-feira, dia 17, a flexibilização do uso de máscaras em todos os ambientes, com exceção do transporte público – e seus respectivos locais de acesso, como estações de Metrô – e nos locais destinados à prestação de serviços de saúde.

Assim, o uso do item de proteção se tornou opcional em ambientes como escritórios, comércios, salas de aula, academias, entre outros. A flexibilização em ambientes abertos já havia sido autorizada pelo governador no último dia 9 deste mês.

Vargem

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), no Decreto nº 5.550, com data de segunda-feira, dia 21, de março determinou que permanece obrigatório o uso de máscaras apenas em escolas públicas municipais, oficinas culturais, esportivas e similares, promovidas pelo município; meios de transporte coletivo de passageiros e respectivos locais de acesso, embarque e desembarque e locais destinados à prestação de serviços de saúde.

Recomendação

Pelo decreto, nos demais locais fechados, com acesso ao público e que possam gerar aglomerações de pessoas, fica recomendado o uso de máscaras, podendo o proprietário dos estabelecimentos exigir seu uso como condição para ingresso em tais locais.