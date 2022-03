Banco do Povo está há mais de dois meses sem agente

Em 2021, órgão fechou 37 contratos, movimentando mais de R$ 587 mil na cidade

Desde o início do ano, o Banco do Povo de Vargem Grande do Sul segue sem agente de crédito e, consequentemente, sem atendimento para cumprir sua função de emprestar dinheiro ao micro e pequeno empresário.

Logo na primeira semana de janeiro, a então agente de crédito do Banco do Povo, Rita Andreia Santiago Giglioli, já não estava mais na função e, até hoje, não há ninguém ocupando o cargo, conforme pesquisas feitas junto ao Jornal Oficial do Município. No início de fevereiro, a expectativa era de que o atendimento com um agente retornasse neste mês de março, o que ainda não ocorreu.

A Gazeta questionou a Prefeitura Municipal para saber mais informações referentes ao Banco do Povo, como foi o atendimento em 2021 e quanto à paralisação do atendimento, a Gazeta questionou há quanto tempo a Prefeitura está sem agente no Banco do Povo, se existia previsão para contratar alguém e quando isso seria feito.

Mais de R$ 500 mil

De acordo com o Executivo, em 2021, foram atendidos no Banco do Povo Paulista de Vargem Grande do Sul em torno de 30 munícipes por dia, incluindo atendimento em caráter informativo. Efetivamente foram realizados 37 contratos, movimentando um valor total de R$ 578.988,00.

O Banco do Povo é um programa de microcrédito produtivo desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico e a criação de oportunidades.

Com a menor taxa de juros entre as instituições financeiras do país, a 0,35% ao mês, o Banco do Povo credita valores para capital de giro e investimento fixo, como a aquisição de mercadorias em geral, matérias-primas, máquinas, ferramentas, equipamentos, veículos e até mesmo itens para publicidade e divulgação do empreendimento.

A maior parte dos munícipes que procuram esta linha de crédito tem por objetivo o investimento em maquinários e ferramentas para poderem ofertar uma melhora em sua prestação de serviço. O MEI pode se beneficiar da linha de crédito investindo em matéria-prima, maquinários, ferramentas e com isto melhorar a qualidade do serviço prestado.

Podem ser tomadores do crédito os empreendedores formais (MEI, ME, LTDA, EIRELI, EPP, Produtor rural com CNPJ) ou empreendedores informais (incluindo Produtor rural sem CNPJ).

A prefeitura nada respondeu sobre a questão do agente de crédito.