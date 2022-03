Bons sinais, mas com cautela

Nos últimos dias, o brasileiro tem sentido aquele sentimento de alívio crescer. A pandemia da Covid-19 tem dado sinais de que vem perdendo a força. Dados do Ministério da Saúde apontam a queda do número de novos casos e principalmente, de óbitos em decorrência da doença. Em Vargem Grande do Sul, isso pode ser medido pela procura ao Gripário, que se em janeiro chegou a registrar 200 pacientes por dia, na última semana foi procurado por uma média de menos de duas dezenas de pessoas. No entanto, como essa doença tem mostrado, sempre há um “porém”. E nessa semana, ele veio com um novo surto de Covid-19 na China.

Na quinta-feira, o governador João Doria (PSDB) anunciou a flexibilização do uso de máscaras em todos os ambientes, com exceção do transporte público – e seus respectivos locais de acesso – e nos locais destinados à prestação de serviços de saúde. Doria comentou que a decisão foi tomada após ouvir membros do Comitê Científico do Coronavírus de São Paulo.

Os especialistas levaram em consideração o índice de vacinação com duas doses no estado, que atingiu a meta definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS) de 90% da população elegível, ou seja, acima de 5 anos imunizada.

Entre as análises também foi considerado que após 14 dias do feriado de Carnaval, foi constatado uma manutenção da melhora dos indicadores epidemiológicos, indicando que a queda na transmissão da Sars-Cov 2, o novo coronavírus, no Estado de São Paulo segue de maneira progressiva. Pela sexta semana seguida registra quedas de internações nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de enfermaria. Na última semana foi registrada a redução de 18,5% nas novas internações.

Enquanto isso, na China, epicentro da pandemia em 2020, quase 30 milhões de pessoas foram confinadas na terça-feira, dia 15, depois que o país registrou o maior surto de Covid-19 em dois anos. Lá, as autoridades determinaram testes em uma escala que não era observada desde o início da pandemia.

Na Ásia e na Europa, o cenário da pandemia voltou a preocupar especialistas, que alertam para a importância das medidas de prevenção e a flexibilização com cautela. Reportagem publicada pelo Estado de Minas no dia 15 informou que o número de casos positivos na Alemanha, Reino Unido e França somaram mais de 340 mil, segundo o último levantamento da plataforma ‘Our World in Data’, ligada à Universidade de Oxford, publicado no dia 15.

Passados mais de dois anos de muitas perdas, de vidas ceifadas, de crise econômica, de desemprego, tudo relacionado à pandemia, a melhora no cenário nacional deve ser celebrada. Mas é necessário ficar atento aos indicadores internacionais para esse aumento de casos em outros países não indique a vinda de mais uma onda. E se esse for o caso, que as lideranças nacionais, estaduais e municipais adotem com urgência medidas de contenção. À população cabe se manter em alerta. Evitar aglomeração, higienizar as mãos e manter o distanciamento em alguns casos fazem parte de uma cautela necessária que ainda pode durar algum tempo.