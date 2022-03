Câmara aprova aumento aos servidores municipais

Prefeito, vice e vereadores também tiveram reajuste nos seus vencimentos

Depois de uma longa espera por parte dos servidores municipais, bem como seus representantes junto ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM), o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) enviou projeto de lei ao Legislativo e os vereadores municipais aprovaram na sessão ordinária de terça-feira, dia 15, o projeto de lei concedendo revisão anual de 10,54% a partir da folha de pagamento do mês de março de 2022, sobre os vencimentos dos servidores ativos da administração direta, indireta, aos servidores do Poder Legislativo, aos inativos e pensionistas com direito a paridade.

Também ficou aprovada a autorização para que o Poder Executivo conceda aos servidores públicos municipais ativos da administração direta e indireta, um auxílio alimentação no valor de R$ 450,00 mensais, a partir do período aquisitivo de março de 2022. O valor do vale alimentação era de R$ 350,00. Também na mesma sessão os vereadores aprovaram a revisão geral anual no importe de 10,54% sobre os subsídios atuais do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores municipais.

Em matéria publicada em janeiro deste ano com o presidente do SSPM Edson Bovo, a reivindicação dos servidores era que o reajuste fosse retroativo ao mês de janeiro, o que acabou não acontecendo. Também pediam um aumento do auxílio alimentação para que o mesmo fosse no valor de R$ 500,00, mas o prefeito acabou por dar R$ 450,00.