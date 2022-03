Único que votou contra

O vereador Serginho da Farmácia (PSDB) foi o único a votar contra o reajuste dos subsídios dos vereadores em 10,54%. Serginho justificou que era normal, correto, não era ilegal, só que no seu pensamento, sempre as Câmaras anteriores fixavam os valores dos subsídios dos vereadores para o mandato seguinte e uma vez eleito, o vereador sabia quanto ia ganhar. Disse que quando foi eleito, sabia quanto era o vencimento do seu subsídio e pediu compreensão aos vereadores pelo seu voto.

Fernando Corretor

Rebatendo Serginho, o vereador Fernando Corretor (Republicanos) chamou Serginho de hipócrita e perguntou a Serginho se das vezes que houve revisão dos subsídios dos vereadores, ele teria devolvido o dinheiro a mais que recebeu. Serginho retrucou que não tinha de dar satisfação a ele. Fernando então pediu para Serginho não ser demagogo e não fazer política baixa.

Justificando

Fernando votou favorável à revisão dos subsídios dos vereadores, justificando que valoriza o trabalho do vereador, que trabalha muito em prol do município, corre atrás de recurso, luta para beneficiar a população e é digno do seu salário.

Gatos pingados

Ao se referir às pessoas que assistiam a transmissão direta da sessão da última terça-feira, Fernando Corretor se pronunciou dizendo que “tinha meia dúzia de gatos pingados assistindo a transmissão que vai criticar nós vereadores mesmo” e que ele não iria olhar para isso, uma vez que o vereador é cobrado 24 horas por dia e que, portanto, votava a correção salarial dos vereadores de cabeça erguida.

Votou a favor

Já sobre o reajuste de 10,54% para o prefeito e vice-prefeito, Serginho votou favorável, alegando que neste caso, não estaria legislando em causa própria,. O presidente do Legislativo, Paulo Cesar Costa (PSB) disse que mesmo o prefeito não querendo a revisão, ela era necessária para poder contratar inclusive médicos, cujos vencimentos se espelham no valor que o prefeito recebe por mês, que com o reajuste, deve ir de R$ 13.700,00 para algo em torno de R$ 15.100,00.

Votou contra o parecer

O vereador Magalhães (Democratas) foi designado para fazer um parecer especial sobre o projeto que autorizava a prefeitura a doar sucatas para o Hospital de Caridade. Nele, Magalhães apontava que o projeto se revestia de inconstitucionalidade e ilegalidade, votando pela sua rejeição. Ao discutir seu parecer, ele disse que na correria do dia a dia deu seu parecer, mas ao se informar melhor, tomou conhecimento que o ato do chefe do Executivo era legal, constitucional e que ele tinha cometido um equívoco. Ao ser colocado em votação, Magalhães votou contra seu parecer.