Parcelas do IPTU vencem dia 31 de março

Os carnês do IPTU começaram a ser entregues na semana retrasada. O vencimento da primeira parcela e cota única será para o dia 31 de março, as demais parcelas o vencimento será todo dia 15 de cada mês. Também estão sendo distribuídos os carnês ISSQN, TLF e Feira Livre.

Colaboração

Assim como o ano passado, a capa dos carnês de tributos continua sendo dedicada exclusivamente para campanha de arrecadação do Hospital de Caridade. O contribuinte que assim desejar, pode fazer sua doação através do pagamento de um boleto solidário, de cor azul que está no final do carnê. O munícipe poderá contribuir espontaneamente com o valor mínimo de R$ 20,00, mas com esse boleto você pode doar qualquer valor, informando na hora do pagamento.

Para quem preferir realizar a doação através de Pix, de qualquer valor, o carnê tem o QR Code na capa interna para o acesso. O Hospital atendeu e cuidou de 24.781 vidas em 2021 e precisa da ajuda de todos para continuar salvando vidas.

Onde pagar

O pagamento dos tributos pode ser realizado nas agências bancárias, Casas Lotéricas e em vários Postos de Arrecadação espalhados pela cidade. O contribuinte também pode imprimir a 2ª via do carnê do seu tributo acessando o site vgsul.sp.gov.br>serviços>cidadãoWeb>consultar>situação do requerente>informar o código do imóvel ou do econômico.