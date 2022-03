Acidente deixa quatro vítimas fatais em São José do Rio Pardo

Entre as vítimas fatais, está o ex-vereador de São José do Rio Pardo, Rubens de Lima

Um grave acidente envolvendo dois veículos no km 228 da rodovia SP-340, deixou quatro vítimas fatais e uma ferida na noite desta quinta-feira, dia 17, entre Casa Branca e Aguaí.

De acordo com as informações, três vítimas fatais são residentes em São José do Rio Pardo e retornavam de São João da Boa Vista. Entre as vítimas, estava o ex-vereador Rubens de Lima, eleito por três mandatos, a filha dele, Adriana de Lima, e o marido dela, Henrique Zulli.

O acidente ocorreu próximo do pedágio com uma colisão frontal envolvendo uma Toyota Fielder e um Gol que transitava na contra mão de direção.

As equipes do Corpo de Bombeiros de Mococa, Renovias e Samu foram acionados e prestaram atendimento às vítimas. No acidente, uma quarta vítima foi socorrida para o Pronto Socorro de Casa Branca. O condutor do Gol também veio a óbito no local.

A Polícia Militar Rodoviária registrou o boletim de ocorrência.