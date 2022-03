Atleta do Judô Jita Kyoei sagra-se campeão da Copa São Paulo de Judô

O judoca Vargengrandense João Paulo Rotta da Silva, filho de Rosi e Gervásio Rotta, foi medalha de ouro numa das competições mais acirradas do Estado de São Paulo, a Copa São Paulo de Judô.

Com a participação de 74 agremiações e mais de 1.500 judocas João Paulo, junto com a equipe Jita Kyoei estiveram no sábado, 12, na cidade de São Bernardo do Campo onde fez bonito ganhando todas suas lutas por ippon e trazendo para Vargem Grande do Sul a medalha de campeão desta que é considerada a maior competição de Judô da América Latina.

Orientado pelo sensei Marco Aurélio Lodi, João Paulo treina judo há 5 anos e já antes da Pandemia vinha se destacando em competições de alto nível. “Ter sido campeão da Copa SP reafirma o direcionamento do nosso trabalho e mantém viva a esperança de atletas da cidade em um dia poderem sobreviver através do esporte que amam”, comentou o sensei Marco.

“Pra nós, enquanto pais, é uma alegria sem tamanho ver este menino que se dedica tanto aos treinos conseguindo seus resultados de forma tão grande, disseram Gervásio e Rosi, pais de João Paulo.

Vale lembrar que em 11 de dezembro de 2021 João Paulo sagrou-se Campeão Brasileiro de Judô da classe sub 18 pela Confederação Brasileira das Ligas de Judô, na cidade de Monte Mor (SP). Agora João Paulo treina para os próximos eventos focado na Final do Campeonato Paulista de Judo de 2022.