O novo Espaço Criança da escola D. Pedro II foi inaugurado na sexta-feira, dia 11, com a presença dos pais, convidados e funcionários da escola. O espaço será utilizado especialmente para as crianças. Na ocasião, a diretora pedagógica Fátima Ap. Gaiardo Lotti, deu abertura ao evento, junto com a benção especial do Padre Richard, que prestigiou o evento junto com sua família.

Fátima comentou sobre a inauguração. “Os pais puderam conhecer o novo espaço, fazer esse contato mais próximo com as professoras e as crianças também adoraram explorar cada novidade. Os pais também puderam degustar o lanchinho que é servido para as crianças, elaborado por nosso nutricionista e preparado de forma integral por nossas funcionárias”, disse.

A obra do Espaço Criança teve início em dezembro, mas o projeto, conforme informou a diretora pedagógica, estava sendo discutido há alguns meses com a empresa de engenharia e alguns profissionais. “A estrutura foi pensada para que pudesse atender as necessidades da faixa etária que atenderemos neste espaço, sendo tudo pensado com detalhes e muito carinho”, comentou.

Fátima ressaltou que o Espaço Criança funciona desde 2011 e atende crianças desde os quatro meses até os três anos de idade e, agora, vai contar com um espaço feito especificamente para eles. “Era uma necessidade e um sonho da escola, já que a procura é grande e o início da vida escolar de muitos de nossos alunos começa ali. Esse espaço conta também com profissionais como pedagogas, técnicas em enfermagem, psicóloga e nutricionista, a fim de contribuir efetivamente para o desenvolvimento e aprendizado dessa faixa etária”, finalizou.